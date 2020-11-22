Британський суперважковаговик Ділліан Вайт відмовився від пропозиції Дерека Чісори провести з ним бій.

Про це заявив сам Вайт.

"Я сказав Чісорі ні. Він мене не цікавить. Дерек програв у своєму останньому бою Олександру Усику, йому просто потрібна гучна вивіска після поразки. Якби Чісора переміг, було б круто, але він не зміг цього зробити. Мені здавалося, що Дерек втомився під час поєдинку.

Ще раз: проводити бій з Чісорою для мене немає сенсу. Я відправлю його в нокаут вже в стартових раундах. Він показав жахливий бокс в бою проти Усика, але ж Олександр навіть не може нормально вдарити", - заявив Вайт.