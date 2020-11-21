Усик перехворів на коронавірус перед боєм з Чісорою

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) перехворів коронавірусом під час підготовки до бою з Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Так, я перехворів, але це було ще під час першої хвилі. Я не панікував. Я ж казав, що ми все цим перехворіємо. Люди завжди хворіють навесні і восени. У мене взагалі ситуація була така: я лікував зуби, а через час у мене надуло особа і з'явилася температура. Я не сильно переживав з цього приводу, тому що мені вставляли зуби і все таке.

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Але потім моя дружина каже, що втратила нюх. Ми викликали лікаря, який перевірив нас обох, і дійсно все підтвердилося, хоча у всього нашого оточення, яке живе і працює з нами, було все нормально - ні у кого нічого не виявилося. Ми з дружиною сіли на карантин і просиділи так 14 днів. У мене була температура три дні - 37.2 або 38 градусів, ну і слабкість була. Я весь час лежав на ліжку, що мені дико не подобалося, тому що я абсолютно ненавиджу хворіти.

Моя позиція в цьому питанні - ми багато панікуємо. Тобто людей заганяють в паніку, яка є причиною ще більших проблем. Люди починають багато всього додумувати, хоча вони повністю здорові", - розповів Усик.