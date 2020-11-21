 Усик перехворів на коронавірус перед боєм з Чісорою | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ
Вчора 15:55 1625
Атлетіко - Барселона: онлайн-трансляція 10 туру Ла-Ліги. LIVE
Вчора 21:32 422
Українка Каланіна здобула бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо
Вчора 20:26 301
Тім обіграв Джоковича та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:29 409
Шахтар у меншості зіграв внічию з Олександрією
Вчора 18:54 5434 3
Спеція - Аталанта: онлайн-трансляція 8 туру Серії А. LIVE
Вчора 18:51 633
Монзуль вилучила Мораеса у грі проти Олександрії
Вчора 18:05 2381
Луческу оцінив перемогу над Інгульцем
Вчора 17:38 2190
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Вчора 14:28 2258
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Вчора 11:04 2849
Блоги
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців Valeriy Ruchka
Вчора 16:40 862
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
Вчора 14:28 2258
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
Вчора 13:26 992
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 397
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі Valeriy Ruchka
Вчора 11:59 594
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 691
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022 Valeriy Ruchka
19.11.2020 19:14 5558
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ Valeriy Ruchka
19.11.2020 14:20 677
Яна «B2ru» Химченко: «Я не хотела прекращать работу с NAVI»
Яна «B2ru» Химченко: «Я не хотела прекращать работу с NAVI» Дима Копий
19.11.2020 12:21 460
День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол
День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол Valeriy Ruchka
19.11.2020 11:44 3905
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Листопада 2020
23:56 Футбол Атлетіко здолало Барселону у 10 турі Ла-Ліги 147
23:52 Футбол Манчестер Юнайтед переміг Вест Бромвіч у 9 турі АПЛ 104
23:43 Пряма трансляція Минай - Дніпро 1: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 71
23:40 Футбол Ювентус розібрався з Кальярі у 8 турі Серії А 217
23:26 Футбол Борусії Дортмунд знищила Герту у 8 турі Бундесліги 289
23:11 Бокс Усик відмовився від 2 млн доларів заради бою з Чісорою 594
22:54 Хокей. УХЛ Кременчук – Донбас 1:5. Огляд матчу 439
22:42 Футбол Зідана роздратувала нічия з Вільрреалом 450
22:25 Футбол Ньюкасл – Челсі 0:2. Огляд матчу 462
22:15 Бокс Усик перехворів на коронавірус перед боєм з Чісорою 876
21:55 Футбол Каштру відреагував на нічию з Олександрією 791
21:38 Футбол Лейпциг не зміг обіграти Айнтрахт у 8 турі Бундесліги 628
21:32 Пряма трансляція Атлетіко - Барселона: онлайн-трансляція 10 туру Ла-Ліги. LIVE 422
21:29 Пряма трансляція Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 155
21:27 Футбол Севілья вирвала перемогу у Сельти в 10 турі Ла-Ліги 645
21:23 Футбол Тоттенгем переміг Манчестер Сіті та очолив АПЛ 834
21:12 Футбол Шахтар – Олександрія 1:1. Огляд матчу 795
21:08 Пряма трансляція Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 204
20:54 Футбол Аталанта не змогла здолати Спецію у 8 турі Серії А 861
20:43 Біатлон Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії 1022
20:26 Дзюдо Українка Каланіна здобула бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо 301
20:13 Футбол Шахтар – Олександрія 1:1. Відео голів 1438
19:50 Футбол Тренер Інгульця пояснив перемогу Динамо 1789
19:29 Теніс Тім обіграв Джоковича та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP 409
19:11 Футбол Реал не зміг переграти Вільярреал у 10 турі Ла-Ліги 1208

Усик перехворів на коронавірус перед боєм з Чісорою

Вчора 22:15 876 0
Олександр Усик прокоментував перенесення коронавірусу
Усик перехворів на коронавірус перед боєм з Чісорою
#Усик, #Чісора

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) перехворів коронавірусом під час підготовки до бою з Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Так, я перехворів, але це було ще під час першої хвилі. Я не панікував. Я ж казав, що ми все цим перехворіємо. Люди завжди хворіють навесні і восени. У мене взагалі ситуація була така: я лікував зуби, а через час у мене надуло особа і з'явилася температура. Я не сильно переживав з цього приводу, тому що мені вставляли зуби і все таке.

Актуально: Усик: Коронавірусом залякують людей

Але потім моя дружина каже, що втратила нюх. Ми викликали лікаря, який перевірив нас обох, і дійсно все підтвердилося, хоча у всього нашого оточення, яке живе і працює з нами, було все нормально - ні у кого нічого не виявилося. Ми з дружиною сіли на карантин і просиділи так 14 днів. У мене була температура три дні - 37.2 або 38 градусів, ну і слабкість була. Я весь час лежав на ліжку, що мені дико не подобалося, тому що я абсолютно ненавиджу хворіти.

Моя позиція в цьому питанні - ми багато панікуємо. Тобто людей заганяють в паніку, яка є причиною ще більших проблем. Люди починають багато всього додумувати, хоча вони повністю здорові", - розповів Усик.

Коментарі ()