Боксер Олександр Усик є тією людиною, яка асоціює себе з Україною.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"За кого я вболівав в бою Усик - Чісора? Таке питання. Я взагалі розгублений, тому що питати, за кого я вболівав - за Чісору або Усика... Наше суспільство настільки політизоване, намагаються приліпити багато речей. Може, комусь не подобається, що він відвідує церкву або щось не так сказав. Це може бути. Але я знаю Олександра і можу сказати, що він патріот. Він та людина, яка асоціює себе з Україною, і інших думок з цього приводу у нього немає. І ми повинні подякувати Олександру, де б він не знаходився", - сказав Кличко.