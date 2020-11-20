Батько Лопеса: У Top Rank не зраділи перемозі Теофімо

Лопес-старший не розуміє, чому промоутери не хочуть просувати його сина

Батьку абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, Теофімо-старшому не сподобалася реакція промоутерської компанії Top Rank на перемогу його сина у бою з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам фахівець.

"У Top Rank не зраділи результату бою. Навряд чи вони були щасливі. Думаю, якби вони раділи, то прийшли б на пресконференцію. Але ми так нікого і не побачили з Top Rank. Були журналісти, але від них - жодного представника. Це нешанобливо. Розумієте, мій син став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу. Вони повинні любити його. Всім кажу, що в той вечір народився новий Менні Пакьяо. Але вони не хочуть просувати Теофімо. Я не розумію чому", - сказав Лопес-старший.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо здолав Ломаченко одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Лопес розповів, чому не нокаутував Ломаченка.