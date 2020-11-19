Ф'юрі: Нині Усик абсолютно не той, яким був раніше

Зміна ваговій категорії негативно вплинула на українського боксера Олександра Усика.

Про це заявив володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Усик - хороший боксер, ми бачили його дії в поєдинку проти Чісори. Але мені здається, що в суперважкій вазі він абсолютно не той, яким був в крузервейті.

Я думаю, що різниця дуже велика. Його вага збільшилася з 89 до 98 кілограмів. Ці додаткові кілограми помітно вплинули на нього", - сказав Ф'юрі.