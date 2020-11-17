Підготовка до кожного бою вкрай негативно впливає на здоров'я спортсмена.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко.

"Боксерська пенсія розпочинається дуже рано. Тим більше у суперваговиках. Це все залежить конкретно від спортсмена. Якщо ти в 40-45 почуваєшся чудово, у тебе немає ніяких проблем зі здоров'ям і так далі, то я тільки за. Можливо, у мене так в житті буде. Ми не знаємо.

Це дуже важко передбачити. Бій може бути коротким, швидким. Але кожна підготовка до нього реально забирає частину твого здоров'я і навіть, можливо, роки життя", - сказав Сіренко.