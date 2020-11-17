 Гірн: Смішно, коли люди порівнюють резюме Джошуа і Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Смішно, коли люди порівнюють резюме Джошуа і Ф'юрі

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Гірн: Смішно, коли люди порівнюють резюме Джошуа і Ф'юрі
#Джошуа, #Гірн

Джерело - Sky Sports.

Не можна порівнювати досягнення Ентоні Джошуа з досягненнями володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Мене смішить, коли люди ставлять під сумніви резюме Джошуа. Не знаю, може я дивлюся на все це під якимось іншим кутом? Але судіть самі: Ентоні ділив ринг з такими хлопцями як Ділліан Вайт, Володимир Кличко, Джозеф Паркер, Олександр Повєткін. А тепер він зустрінеться з Кубратом Пулєвим.

А кого перемагав Ф'юрі? Том Шварц? Отто Валлін? Ще якісь ноунейм? Тепер же він збирається захищати титул в бою з Агітом Кабайелом. До чого я веду? Смішно, коли люди порівнюють ці два резюме", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, що Джошуа в останній раз виходив у ринг в грудні 2019 року, перемігши Енді Руїса. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше, Ф'юрі більше не вийде на ринг у 2020 році.

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