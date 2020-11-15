Кроуфорд заробив хороший гонорар за перемогу над Бруком

Американець отримав в два рази більше свого суперника

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) технічним нокаутом здолав колишнього чемпіона Келлі Брука (39-2-0, 27 KO) і заробив хорошу суму гонорару.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Американський боксер за свій виступ отримав в два рази більше, ніж його опонент.

Кроуфорд заробив за бій чотири мільйони доларів, а Брук - два мільйони доларів.