Кроуфорд заробив хороший гонорар за перемогу над Бруком

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) технічним нокаутом здолав колишнього чемпіона Келлі Брука (39-2-0, 27 KO) і заробив хорошу суму гонорару.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.
Американський боксер за свій виступ отримав в два рази більше, ніж його опонент.
Кроуфорд заробив за бій чотири мільйони доларів, а Брук - два мільйони доларів.
Purses for #CrawfordBrook, per sources:— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 15, 2020
Terence Crawford: $4 million
Kell Brook: $2 million