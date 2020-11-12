Промоутер Повєткіна: Рівень боксу Усика в мільярди разів вищий ніж у Вайлдера

Українському боксеру Олександру Усику (18-0, 13 КО) у суперважкій вазі не вистачає потужного удару.

Про це розповів глава промоутерської компанії Світ боксу Андрій Рябінский.

"Усик - суперкрутий боксер, тут немає питань. Він прекрасно розібрав Чісору. У Олександра просто позамежний рівень, у нього відмінна школа боксу. На мій погляд, для важкого дивізіону йому не вистачає удару і потужності, яка там потрібна.

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Якщо говорити про таких хлопців, як Вайлдер, Ф'юрі, Джошуа, то Усику з ними, м'яко кажучи, буде важко. Це фізично міцні і потужні хлопці. Якщо говорити про рівень боксу, то у Усика він в мільярди разів вище, ніж у того ж Вайлдера. Але у Усика великі шанси програти тому ж Вайлдеру. Повторюся, необхідна в цій вазі міць грає свою роль. До цього треба бути готовим, але Усик - феноменальний боксер.

Чісора - класний боксер і хлопець. Але мені здається, що свій золотий вік він пройшов. І для Усика цей поєдинок був хорошим іспитом у важкій вазі. Але того, що Усик запропонував в цьому бою, на мій погляд, замало проти Джошуа, Вайлдера, Ф'юрі. Але це моя приватна думка", - відзначив Рябінский.