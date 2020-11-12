Вайт: Сумніваюся, що Повєткін захворів на коронавірус

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт сумнівається, що у Олександра Повєткіна був коронавірус.

Про це розповів сам боксер.

"Особисто я сумніваюся, що Повєткін захворів на коронавірус. Я думаю, що йому просто потрібно було більше часу на підготовку, тому що він серйозно постраждав в першому бою.

Після нашої першої зустрічі він узяв перерву, а я, не дивлячись на те, що мене нокаутували, відразу приступив до тренувань", - розповів Вайт.