Лопес: Ломаченко ніколи не бив жодного бійця навіть другого ешелону

Американець відмовляється дати реванш українцеві

Джерело - Fightnews.

Американець Теофімо Лопес (16-0 12 КО), який після перемоги над Василем Ломаченком (14-2, 10 КО), став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, не бажає проводити бій-реванш через слабкість колишніх суперників українця.

Про це заявив сам боксер.

"Я повинен думати про те, що мої суперники можуть мені дати. Так міркував і Василь Ломаченко. Ми - майбутнє боксу, тому в майбутньому бої проти Хейні, Гарсії і Девіса можуть відбутися. Але як ви можете очікувати, що я комусь дам титульний шанс, шанс стати абсолютним чемпіоном, якщо мій суперник навіть ніколи не бив жодного бійця другого ешелону? Дайте їм час, щоб вони хоча б заявили про себе, щоб глядачі сказали: "Ми хочемо подивитися цей бій. Ви-то мене знаєте. Я погоджуся на будь-який бій, мені без різниці. Просто зараз я повинен думати про те, що принесуть з собою і поставлять на кін мої суперники", - сказав Лопес.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Хейні заявив, що Ломаченко виявився не тим, яким всі його показують.