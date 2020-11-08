Атлас: Мене турбує, що тренери не виправили помилки Усика

На початку бою Олександр Усик багато пропустив ударів від Дерека Чісори.

Про це заявив тренер Тедді Атлас.

"На початку бою Усик пропустив багато ударів, і я думаю, що він програв перші два раунди. Чісора злегка застало його зненацька, але у суперважкій вазі ти не можеш собі це дозволити. Якщо тебе застануть зненацька в другому або третьому раунді, то не факт, що ти зможеш це виправити в наступному. Все може закінчитися, і Усик повинен це усвідомлювати.

Він пропустив дуже багато чистих ударів на початку бою, та й по ходу всього поєдинку, чесно кажучи. Усик занадто часто пропускав справа. Він - лівша, тому очікувано, що він буде пропускати справа. Ці удари проходили, і долітали занадто часто. І мене турбує те, що це не виправляли в кутку. Я знаю, що з Усиком працює хороша команда, але вони нічого не змінили", - сказав Атлас.