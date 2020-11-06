 Арум: Вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи
Вчора 23:50 818
Динамо Київ - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:45 138
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Сьогодні 11:15 7816 2
The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні
Сьогодні 10:57 1218
Туреччина наблизилася до України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 06:40 1591 2
Зоря - АЕК 1:4. Як це було
Вчора 23:48 13603 1
Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022
Вчора 18:34 2779
Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Вчора 18:05 1161
Померла дружина Лобановського
Вчора 16:55 4706
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Вчора 15:55 1320
Блоги
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:18 22
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:15 7816 2
Космічний сейв Нещерета після штрафного від Мессі
Космічний сейв Нещерета після штрафного від Мессі Valeriy Ruchka
Вчора 16:40 1306
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 697
Найуспішніший біатлоніст України: Дмитру Підручному - 29!
Найуспішніший біатлоніст України: Дмитру Підручному - 29! Valeriy Ruchka
Вчора 12:23 4547
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
04.11.2020 18:47 2305
Момент дня. Пізахисник Інтера виконав геніальний гольовий пас п'ятою
Момент дня. Пізахисник Інтера виконав геніальний гольовий пас п'ятою Андрій Твердохліб
04.11.2020 18:22 460
ВІДЕО. Шикарний сейв Трубіна в грі з Боруссією
ВІДЕО. Шикарний сейв Трубіна в грі з Боруссією Андрій Твердохліб
04.11.2020 18:12 937 7
Наша відповідь Барселоні. Неймовірний гол Реброва у ворота іспанського гранда
Наша відповідь Барселоні. Неймовірний гол Реброва у ворота іспанського гранда Valeriy Ruchka
04.11.2020 17:48 708
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
04.11.2020 12:17 957
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:18 Блог Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії 22
15:10 Футбол Манчестер Юнайтед знизив ціну на Погба 154
14:59 Футбол Яруд переграв Реал Фарму у 10 турі Другої ліги 158
14:55 Бокс Арум: Вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди 302
14:45 Футбол Динамо Київ - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція 138
14:40 Футбол Рієка - Наполі 1:2. Огляд матчу 202
14:25 Футбол У дев'яти футболістів клубу Другої ліги підтвердили коронавірус 405
14:09 Футбол ПАОК - ПСВ 4:1. Огляд матчу 387
13:51 Футбол Чигринський: Знали, що гравці Зорі залишають за спиною зони 528
13:33 Бокс Дюбуа: Буду радий зустрітися з Усиком 798
13:15 Футбол Гірник-Спорт - Волинь 0:3. Огляд матчу 543
13:02 Пряма трансляція Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE 235
12:57 Бокс Гассієв назвав головну ціль у суперважкій вазі 1329
12:41 Хокей. УХЛ Дніпро - Крижані Вовки 5:4. Огляд матчу 741
12:25 Бокс Хейні і Гамбоа провели дуель поглядів перед титульним боєм 946
12:09 Шахи Українська шахістка стала депутатом міської ради Одеси 778
11:51 Футбол Чорноморець - Агробізнес 0:1. Огляд матчу 846
11:33 Бокс Стало відомо, коли може відбутися реванш Усика і Гассієва 1503
11:15 Блог Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком 7816 2
11:15 Футбол Оболонь - Альянс 2:0. Огляд матчу 890
10:57 Бокс The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні 1218
10:41 Футбол Лестер - Брага 4:0. Огляд матчу 1023
10:25 Футбол Матч з Динамо для Мессі став ювілейним 1180
10:10 Футбол Лудогорець - Тоттенгем 1:3. Огляд матчу 1047
09:55 Футбол Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо 1583

Арум: Вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди

Сьогодні 14:55 302 0
Боксери у 2021 році можуть визначити абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі
Арум: Вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди
#Арум

Джерело - BoxingScene.

Промоутер Боб Арум готовий включити в угоду опцію реваншу у бій Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) - Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Я проти реваншів. Я дійсно вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди. І хто тоді захоче побачити реванш? Але якщо Хірн наполягатиме на включенні такого пункту, то ми погодимося з цим", - цитує Арум.

Ентоні Джошуа 12 грудня проведе бій з обов'язковим претендентом IBF Кубратом Пулєвим. Тайсон Ф'юрі 5 грудня вперше захищатиме титул WBC, а його суперником, скоріш за все, стане німець Агіт Кабайел.

Коментарі ()