Арум: Вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди

Промоутер Боб Арум готовий включити в угоду опцію реваншу у бій Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) - Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Я проти реваншів. Я дійсно вірю, що Ф'юрі поб'є Джошуа за 2-3 раунди. І хто тоді захоче побачити реванш? Але якщо Хірн наполягатиме на включенні такого пункту, то ми погодимося з цим", - цитує Арум.