Ф'юрі проведе бій 5 грудня з несподіваним суперником

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі 5 грудня у Лондоні проведе захист титулу.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок циганського короля відбудеться 5 грудня у Лондоні (Велика Британія). Суперником 32-річного британця стане 28-річний німецький боксер і ексчемпіон Європи Агіт Кабайел.

Сторони вже погодили умови угоди і найближчим часом підпишуть контракт. Транслювати бій буде BT Box Office, а США - ESPN.

SOURCES: Tyson Fury and Agit Kabayel are finalizing a deal for a Dec. 5 heavyweight title fight in London, broadcast on BT Box Office and on ESPN platform in U.S. Team Kabayel moved to secure a big fight after missing out on vacant title bout with Pulevhttps://t.co/sTxegq4FVr