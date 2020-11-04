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Чісора готовий вийти замінити Повєткіну у бою проти Вайта

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Чісора готовий вийти замінити Повєткіну у бою проти Вайта
#Чісора, #Вайт

Джерело - boxing worldwide.

Дерек Чісора, який нещодавно програв Олександру Усику, готовий замінити Олександра Повєткіна у бою з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив промоутер боксера Девід Хей.

"Якщо Ділліану Вайту потрібно опонент, гідний виступу на pay-per-view, після того, як Олександр Повєткін знявся з бою 12-го листопада (за 2 з половиною тижні). Тоді його не потрібно довго шукати, оскільки є Дерек Чісора, який знаходиться в прекрасній формі, і готовий закінчити інтригуючу трилогію! " - заявив Хей.

Відзначимо, що Вайт і Чісора двічі зустрічалися в рингу і двічі перемога залишалася за Вайтом.

Раніше, Чісора заявляв, що розчарований результатом бою з Олександром Усиком.

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