Атлас: Усик показав, що може змагатися з великою рибою у цій вазі

У захисті Олександра Усика, який переміг Дерека Чісору, помітні дірки.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Усик ефективно боксував. Єдине, за що можна критикувати, це те, як він відступав після пропущених ударів. Деякі дірки в захисті видно.

Усику був потрібен цей бій, щоб показати, як він може змагатися з великою рибою в суперважкій вазі. Чісора на пресконференції показав, що він хороша людина. А до цього показав, що є класним бійцем", - зазначив Атлас.