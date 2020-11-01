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Гассієв: Я і сам хочу реваншу з Усиком, але наші шляхи розійшлися

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Російський боксер дебютував в суперважкій вазі з перемоги
Гассієв: Я і сам хочу реваншу з Усиком, але наші шляхи розійшлися
#Усик, #Гассієв

Джерело - Чемпіон.

Російський боксер Мурат Гассієв, який нокаутував Нурі Сефері, хоче провести бій-реванш з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Звичайно, я і сам хочу реваншу з Усиком, але на сьогодні наші шляхи в спорті розійшлися. У нього свої бої, у мене свої. Різні дороги. Якщо цей бій відбудеться, я думаю, всі залишаться задоволені", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, що Усик переміг Гассієва в 2018-му році в фіналі WBSS у важкій вазі.

Усик в ніч на 1 листопада здобув перемогу над Дереком Чісорою.

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