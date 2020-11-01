Гассієв: Я і сам хочу реваншу з Усиком, але наші шляхи розійшлися

Джерело - Чемпіон.
Російський боксер Мурат Гассієв, який нокаутував Нурі Сефері, хоче провести бій-реванш з Олександром Усиком.
Про це заявив сам боксер.
"Звичайно, я і сам хочу реваншу з Усиком, але на сьогодні наші шляхи в спорті розійшлися. У нього свої бої, у мене свої. Різні дороги. Якщо цей бій відбудеться, я думаю, всі залишаться задоволені", - сказав Гассієв.
Нагадаємо, що Усик переміг Гассієва в 2018-му році в фіналі WBSS у важкій вазі.
Усик в ніч на 1 листопада здобув перемогу над Дереком Чісорою.