 Усик: Мій реальний тест у суперваговиках, собі поставлю трійку | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Мій реальний тест у суперваговиках, собі поставлю трійку

Сьогодні 08:08 1292 0
Українець дав коментар за підсумками переможного поєдинку
Усик: Мій реальний тест у суперваговиках, собі поставлю трійку
#Усик, #Чісора

Джерело - sport.ua.

Український боксер Олександр Усик бажає стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це заявив сам боксер.

"Хороший бокс був. Це був реальний тест у суперваговиках. Чісора великий, потужний боєць. Мені це подобається. Я очікував, що буде такий бій, навіть, думав, ще більш жорстко все буде.

Питання по суперваговиках? Я не знаю. Яку оцінку собі ставлю по 10 балам? Трійку, так. Мої плани - поїхати додому, відпочити з сім'єю. Тренуватися далі. Я не боксував цілий рік.

"Я бажаю стати абсолютним чемпіоном світу, не просто чемпіоном світу в суперваговиках", - сказав Усик.

Усик залишається обов'язковим претендентом на пояс WBO суперважкої ваги, яким володіє Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів.

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