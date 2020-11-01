Усик: Мій реальний тест у суперваговиках, собі поставлю трійку

Український боксер Олександр Усик бажає стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це заявив сам боксер.

"Хороший бокс був. Це був реальний тест у суперваговиках. Чісора великий, потужний боєць. Мені це подобається. Я очікував, що буде такий бій, навіть, думав, ще більш жорстко все буде.

Питання по суперваговиках? Я не знаю. Яку оцінку собі ставлю по 10 балам? Трійку, так. Мої плани - поїхати додому, відпочити з сім'єю. Тренуватися далі. Я не боксував цілий рік.

"Я бажаю стати абсолютним чемпіоном світу, не просто чемпіоном світу в суперваговиках", - сказав Усик.