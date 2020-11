Чісора: Я на сто відсотків виграв цей бій, зараз я спустошений

Британський суперваговик Дерек Чісора (32-10; 23 КО) після бою з українцем Олександром Усиком (18-0; 13 КО) був впевнений у своїй перемозі.

Про це заявив сам боксер.

Chisora felt he deserved victory@DerekWarChisora says he won the fight 100% by applying pressure and landing body shots on Oleksandr Usyk.