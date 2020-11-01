Чісора: Я на сто відсотків виграв цей бій, зараз я спустошений

Британський суперваговик Дерек Чісора (32-10; 23 КО) після бою з українцем Олександром Усиком (18-0; 13 КО) був впевнений у своїй перемозі.

Про це заявив сам боксер.

"Так, на 100 відсотків я виграв цей бій. Я налягав на темп, але судді бачили це по-іншому. Я просто розчарований.

Це бій, він робив постріли, так кожен може. Я в основному спустошений. Я змушу Хеймакера (Девіда Хея – прим.) піти на матч-реванш. Едді Гірна тут немає, я б його перекусив. Я просто спустошений в собі, всі залишайтеся спокійні, ми скоро повернемося до звичного стану.

Я віддав пару раундів, 100 відсотків. Це бокс, повинен бути один переможений, один переможець. Я спустошений, ти не розумієш" - сказав Чісора.