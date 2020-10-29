Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника

Потужний нокаутуючий удар не є обов'язковим атрибутом успішного суперваговика.

Про це заявив український боксер Олександр Усик.

"Будь готовий і все з твоїм підборіддям буде нормально. Воно у всіх однакове, ти підборіддя не натренуєш в залі. Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника.

Чи можу я перемагати найбільших суперваговиків? Якби все в природі вирішував розмір, то королем тварин був би слон, а не лев", - сказав Усик.