 Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника

Вчора 22:10 675 0
Українець не вважає, що потужний удар - запорука успіху
Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника
#Усик, #Чісора

Джерело - Sky Sports.

Потужний нокаутуючий удар не є обов'язковим атрибутом успішного суперваговика.

Про це заявив український боксер Олександр Усик.

"Будь готовий і все з твоїм підборіддям буде нормально. Воно у всіх однакове, ти підборіддя не натренуєш в залі. Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника.

Чи можу я перемагати найбільших суперваговиків? Якби все в природі вирішував розмір, то королем тварин був би слон, а не лев", - сказав Усик.

Бій Усик - Чісора відбудеться 31-го жовтня.

Раніше, Усик і Чісора провели дуель поглядів.

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