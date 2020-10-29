Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника

Джерело - Sky Sports.
Потужний нокаутуючий удар не є обов'язковим атрибутом успішного суперваговика.
Про це заявив український боксер Олександр Усик.
"Будь готовий і все з твоїм підборіддям буде нормально. Воно у всіх однакове, ти підборіддя не натренуєш в залі. Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника.
Чи можу я перемагати найбільших суперваговиків? Якби все в природі вирішував розмір, то королем тварин був би слон, а не лев", - сказав Усик.
Бій Усик - Чісора відбудеться 31-го жовтня.
Раніше, Усик і Чісора провели дуель поглядів.