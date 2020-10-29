Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) назвав силу і слабкість стилю Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це розповів сам англійський боксер

"Боксуючи з Енді Руїсом в другому бою, я використовував стиль Усика - попади і не дай попасти у відповідь. Цьому вчать на аматорському ринзі. Я був в любителях всього 2,5 року, так що досі приміряю на себе різні стилі. Усик довгий час виступав в аматорах і переніс цей стиль в професійний бокс.

Що мені дуже допомагало? Часом я вмію вкопатися ногами в ринг і потрясти суперника силовим ударом. Іноді потрібно давати противнику знати, що ти все ще в справі. Але ці удари "шльоп-шльоп" всі 12 раундів? Часто люди просто не поважають такий тип ударної потужності", - відзначив Джошуа.