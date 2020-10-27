 Усик: Всі думають, що Чісора - божевільний, але він дуже хороша людина | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Всі думають, що Чісора - божевільний, але він дуже хороша людина

Вчора 23:10 1062 0
Українець висловився про майбутній поєдинок з британським боксером
Усик: Всі думають, що Чісора - божевільний, але він дуже хороша людина
#Усик, #Чісора

Джерело - Matchroom Boxing.

Для Олександра Усика британець Дерек Чісора стане найбільшим страхом.

Про це заявив сам український боксер.

"Я знаю, що цей великий хлопець спробує всіляко нанести мені шкоди. Всі думають, що Чісора - божевільний, але насправді він дуже хороша людина. Просто Дерек звик всім своїм виглядом показувати злість. Але в душі він дуже добрий.

Чісора хоче взяти реванш за Тоні Беллью? Що ж, вперед, я готовий. Їм рухає не прагнення реваншу. Та й взагалі, я не думаю, що Дерек стане найбільшим страхом в моєму житті. Він же не знає, чого я боюся. Якщо чесно, я і сам не знаю", - заявив Усик.

Бій Усик - Чісора відбудеться в суботу, 31 жовтня, в Лондоні на Вемблі-Арені.

Нагадаємо, Чісора записав звернення до Усика.

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