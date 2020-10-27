Арум: Промоутер Вайлдера не читав контракт на бій з Ф'юрі

Контракт чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі на третій бій з Деонтеєм Вайлдером закінчився.

Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.

"Адвокат Ф'юрі в Великій Британії вивчив документ і підтвердив, що його термін минув. А Шеллі може говорити що хоче. Він десь ховається від мене, потім раптом з'являється, робить дивні заяви і знову зникає. Звідси я роблю висновок, що Фінкель [промоутер Вайлдера - прим.] договір не читав", - сказав Арум.