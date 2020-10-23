Кемпбелл: Бій між Ломаченком і Лопесом був трохи дивним

У бою з американцем Теофімо Лопесом Василь Ломаченко практично не відповідав на атаки.

Про це заявив колишній суперник українця Люк Кемпбелл.

"Я вважаю, що бій був трохи дивним. Ломаченко практично не відповідав на атаки Лопеса. Він почав викидати удари лише в сьомому раунді. Мені це здалося дивним, але я вітаю Лопеса.

Складалося враження, що Ломаченко взагалі не бив. Але ти не зможеш виграти бій, якщо не будеш викидати удари. Я думаю, що Лопес заслужив перемогу в цьому бою, він напрацював на позитивний результат для себе", - заявив Кемпбелл.