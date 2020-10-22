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Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу

Сьогодні 12:26 426 0
Український боксер - про причини поразки
Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Українському боксеру Василю Ломаченку (14-2, 10 КО) через програш у розмаху рук складно було боксувати проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Складно зараз щось коментувати відразу після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова.

Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук - мають величезну роль.

Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надій. Вибачитися перед командою і сказати їй дуже дякую. Ми підемо далі", - сказав Ломаченко.

 
 
 
 
 
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Go behind the scenes on one of the biggest nights in Lightweight history 🎥🔥 @lomachenkovasiliy @lomus_shop @toprank

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.

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