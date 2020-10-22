Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу

Український боксер - про причини поразки

Джерело - Чемпіон.

Українському боксеру Василю Ломаченку (14-2, 10 КО) через програш у розмаху рук складно було боксувати проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Складно зараз щось коментувати відразу після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова. Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук - мають величезну роль. Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надій. Вибачитися перед командою і сказати їй дуже дякую. Ми підемо далі", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.