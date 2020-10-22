Українець Василь Ломаченко не є великим боксером, адже програв Орландо Салідо.

Про це заявив легендарний боксер Флойд Мейвезер.

"У мене було свого часу в боксі. Я не провів 500 боїв на любительському рингу. Він зміг завоювати дві золоті медалі на Олімпіаді. Це велике досягнення. Поїздка на Олімпійські ігри - це вже велика подія.

Ломаченко швидше за всіх інших бійців завоював титул чемпіона світу. Але коли ти проводиш 300 боїв в аматорах, то вже в будь-якому випадку являєшся професіоналом. Не можна порівнювати Лому зі мною або такими бійцями, як Мохаммед Алі і Шугар Рей Леонард. Знаєте чому? Тому що ми перемогли в першому, другому, третьому боях.

Я не буду згадувати про те, що зробив Теофімо, але пам'ятайте, що цей хлопець програв Салідо. А Орландо не був найкращим бійцем у світі. Просто він був міцним і володів чемпіонським титулом", - сказав Мейвезер.