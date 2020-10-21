Новоспечений абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес мав травму перед боєм з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам американський боксер.

"Люди повинні розуміти, що я теж виходив на бій з Ломаченком із травмою, якщо ви хочете поговорити про пошкодження. Але я ніяк не виправдовуюсь з цього приводу. Ви розумієте, що я маю на увазі.

Це частина боксу. У боксі або будь-якому іншому бойовому виді спорту ти не виходиш готовим на 100 відсотків. Я думаю, що це розуміють, наприклад, всі бійці ММА. Якщо Ломаченко, якого дехто називав першим номером pound-for-pound в світі, використовує таке виправдання, то це має гірший вигляд, ніж все інше", - сказав Лопес.