 Лопес: Я теж виходив на бій з Ломаченком із травмою | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Я теж виходив на бій з Ломаченком із травмою

Сьогодні 12:25 795 0
Американець заявив, що не був готовий на 100 відсотків
Лопес: Я теж виходив на бій з Ломаченком із травмою
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - ESPN.

Новоспечений абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес мав травму перед боєм з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам американський боксер.

"Люди повинні розуміти, що я теж виходив на бій з Ломаченком із травмою, якщо ви хочете поговорити про пошкодження. Але я ніяк не виправдовуюсь з цього приводу. Ви розумієте, що я маю на увазі.

Це частина боксу. У боксі або будь-якому іншому бойовому виді спорту ти не виходиш готовим на 100 відсотків. Я думаю, що це розуміють, наприклад, всі бійці ММА. Якщо Ломаченко, якого дехто називав першим номером pound-for-pound в світі, використовує таке виправдання, то це має гірший вигляд, ніж все інше", - сказав Лопес.

Раніше, Ломаченко заявив про отриману травму перед боєм з Лопесом.

Нагадаємо, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.

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