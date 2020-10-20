Портер: Ломаченко намацав потрібний темп тільки в другій половині бою

Американець Теофімо Лопес у протистоянні з українцем Василем Ломаченком видав приголомшливий бій.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер.

"Лопес змусив себе поважати з самого початку бою. Я думаю, що він видав приголомшливий бій. Але було кілька моментів, коли Ломаченко перехопив ініціативу. Лопес на це не розраховував і опускав руки. Але, в будь-якому випадку, це були лише незначні епізоди.

У другій половині бою, десь після шостого раунду, були моменти, в яких здавалося, що Ломаченко перейшов до активних дій. Боксери називають це "заснути". Але Лопес не обов'язково "задрімав" в другій половині бою. Швидше за все, Ломаченко намацав темп цього поєдинку, який до цього йому не вдавалося спіймати", - сказав Портер.