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Лопес: Я очікував більшого від Ломаченка, він був досить простим

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Лопес: Я очікував більшого від Ломаченка, він був досить простим
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Теофімо Лопесу перемога над Василем Ломаченком далася досить просто.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я очікував більшого. Багато людей високо відгукувалися про нього, і я очікував більшого, але в основному - він був досить простим. Може бути, справа в 14-місячному просте. Я не знаю. Але у мене теж був 10-місячний простий, так яке це має значення?", - зазначив Лопес. 

32-річний Ломаченко (14-2, 10 КО) не бився 13,5 місяців до того, як боксував з Лопесом. До цього він переміг англійця Люка Кемпбелла (20-3, 16 КО) одноголосним рішенням суддів у серпні 2019 року в Лондоні.

Раніше, Лопес назвав імена бажаних суперників.

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