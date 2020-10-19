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Ломаченко опустився і в рейтингу українських боксерів

Сьогодні 15:03 927 0
Ломаченко опустився і в рейтингу українських боксерів

Джерело - Чемпіон.

Поразка від Теофімо Лопеса позначилося на рейтингу Василя Ломаченка в BoxRec серед українських боксерів за всю історію (тобто, серед чинних боксерів та тих, хто завершив свою спортивну кар’єру).

Зараз Ломаченко в цьому рейтингу з 145,8 очками посідає четверту сходинку. Олександр Усик з 142,8 балів замикає топ-5.  На першому місті з недосяжними 696,3 балів Володимир Кличко, на другому – його старший брат Віталій. У чинного мера Києва 324,6 балів. А на третьому місці дещо несподівано опинився Сергій Дзінзірук. У броварчанина  153,1 бал і поки невелика перевага над Ломаченком та Усиком.

Нагадаємо, Сергій шість років (2005-2011)  був чемпіоном WBO у супервелтервейті (до 69,9 кг). У 2011 році Дзінзірук першим серед українцем бився за діамантовий пояс WBC, але поступився аргентинцю Серхіо Мартинесу.  "Сергій є одним з найтехнічніших боксерів, яких я тільки знаю" - декілька років тому зізнавався в розмові з автором цих рядків Володимир Кличко. Всього на професійному рингу Дзінзірук провів 40 боїв, після яких судді 37 разів піднімали йому руку. В активі українця 24 перемоги нокаутом. В пасиві нічия та дві поразки.  Свій останній бій Сергій провів майже 10 років тому, в січні 2011 року.

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 На шостому місці рейтингу знаходиться Володимир Сидоренко (був чемпіоном WBA в 2005-08 роках.) У уродженця Енергодара 86,37 балів. На сьомій позиції Андрій Котельник (80,86), який був чемпіоном WBA в 2008-09 роках. На восьмий екс-чемпіон WBC (2015-16) Віктор Постол (79,08) і броварчанин третій українець з цього рейтингу, який продовжує свою боксерську кар’єру.  Дев’ятий -  екс-чемпіон WBC (2018-19) Олександр Гвоздик (63,92). Десятий Володимир Вирчис (51,88) і він перший боксер з рейтингу, який не був чемпіоном світу. Екс-чемпіон WBA (2009-12) В’ячеслав Сенченко на 11-му місці (50,89).

Цікаво, що єдиний наразі  чинний чемпіон світу Артем Далакян  знаходиться лише на 33-й позиції в цьому рейтингу. У Артема, який володіє титулом WBA з лютого 2018 року, 9 405 балів.

Зазначимо, що рейтинг  BoxRec не залежить від суб'єктивних поглядів або думок. Він повністю визначається боями боксерів, інформація про яких зберігається в базі даних сервера BoxRec. Комп'ютер BoxRec перераховує рейтинги всіх боксерів кожен день по зрозумілий експертам формулі і в світі професійного боксу його давно визнали об’єктивним.

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Максим Розенко, Чемпіон

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