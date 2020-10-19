Джерело - Чемпіон.
Після бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі, в якому Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) поступився Теофімо Лопесу (16-0, 13 КО) за очками, здивували суддівські записки.
Про це заявив відомий американський тренер Тедді Атлас
"Відмінний бій з боку обох бійців, і я знімаю капелюха перед Лопесом, але скажіть, будь ласка, звідки ці судді взяли результати? І чому?
Не бачу проблем в тому, що бій пішов Лопесу, він це заробив, але Лома не заслуговував почути такий великий рахунок.
Те, що бійці роблять на ринзі, - хоробро і благородно. Те, що роблять судді за його межами, - це зовсім інше. Я втомився про це говорити, мені набридло це бачити", - зазначив Атлас.
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Great fight by both fighters and hats off to Lopez, but please where, where do these judges get scores from? And why? I have no problem with fight going to Lopez, he earned it, but Loma did not deserve to hear the scores that wide. What fighters do inside that ring is gallant and Noble. What the judges do outside it is anything but. Tired of saying it, and sick of seeing it. #LomachenkoLopez #LomaLopez
Нагадаємо, всі три судді віддали перевагу Теофімо Лопесу (116-112, 119-109, 117-111).