Після бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі, в якому Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) поступився Теофімо Лопесу (16-0, 13 КО) за очками, здивували суддівські записки.

Про це заявив відомий американський тренер Тедді Атлас

"Відмінний бій з боку обох бійців, і я знімаю капелюха перед Лопесом, але скажіть, будь ласка, звідки ці судді взяли результати? І чому?

Не бачу проблем в тому, що бій пішов Лопесу, він це заробив, але Лома не заслуговував почути такий великий рахунок.

Те, що бійці роблять на ринзі, - хоробро і благородно. Те, що роблять судді за його межами, - це зовсім інше. Я втомився про це говорити, мені набридло це бачити", - зазначив Атлас.