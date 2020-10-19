Ф'юрі: Лопес проробив фантастичну роботу у поєдинку з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.
Теофімо Лопес виконав велику роботу для перемоги над українцем Василем Ломаченком в бою за звання абсолютного чемпіона світу.
Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.
"Це Ф'юрі і я хочу привітати свого хлопчика Теофімо Лопеса. Він зробив відмінну роботу в поєдинку з Ломаченко. Я знав, що так буде. Абсолютно фантастично. Відмінна робота, вітаю", - сказав Ф'юрі.
Tyson Fury previously tipped Teofimo Lopez to beat Vasyl Lomachenko and has now reacted to last night’s result…— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 18, 2020
[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/s8uiBQ7IWU