 Ф'юрі: Лопес проробив фантастичну роботу у поєдинку з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Лопес проробив фантастичну роботу у поєдинку з Ломаченком

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#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Теофімо Лопес виконав велику роботу для перемоги над українцем Василем Ломаченком в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

"Це Ф'юрі і я хочу привітати свого хлопчика Теофімо Лопеса. Він зробив відмінну роботу в поєдинку з Ломаченко. Я знав, що так буде. Абсолютно фантастично. Відмінна робота, вітаю", - сказав Ф'юрі.

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