Генсек Федерації боксу Росії: Було видно, що Ломаченко виграв бій у Лопеса

Кремльов побачив чисту перемогу українця

Джерело - Fightnews.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов категорично не згоден з суддівським вердиктом в титульному поєдинку між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, який завершився перемогою американця одноголосним рішенням.

Про це заявив сам менеджер.

"Особисто моя думка - дуже сумно, коли так судді судять. Видно було, що Василь виграв. Не треба жити американською мрією, треба добиватися своєї мети. Там треба достроково вигравати, дуже грубе суддівське рішення. У професійному боксі не переглядають, це вже не повернеш, треба готуватися до реваншу. Нагадало мені бій Головкіна і Альвареса. У Василя ще все попереду, але в реванші, якщо не достроково, буде важко перемогти. Дуже сумне суддівство, дуже засмутився", - сказав Кремльов.

Нагадаємо, всі три судді віддали перевагу Теофімо Лопесу (116-112, 119-109, 117-111).