Журналіст: Ломаченко перетворився з гордості нації у головний предмет для хейту

Поразка українця Василя Ломаченка у бою за титул абсолютного чемпіона вкотре спростувала можливість існування надлюдей.

Про це заявив співведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

"Поразка Ломаченка вкотре спростувала можливість існування надлюдей. Він підтягувався однією рукою, перепливав лимани, тримався під водою мільйон хвилин, робив всі можливі вправи на швидкість. І програв тому, хто того не вміє і не робить. Крутий кейс.

Кейс другий. За 6 років Ломаченко перетворився з гордості та символа нації в головний предмет для хейту (після політиків та Усика). Пройшовся всіма можливими сайтами та пабліками в соцмережах - народ масово радіє поразці та вітає Лопеса з перемогою. І в цьому найбільша поразка Ломи. Це глибокий нокаут, після якого не встають.

Весь бій і після нього старався зберігати холодну голову. Але після фінального оголошення судді закричав від радості. Бо є щось вище і сильніше за просто паспорт і просто громадянство. Тепер це не основна ознака, через котру підтримуєш якогось спортсмена. І нічого з тим не зробиш, і ніяк від того не відокремишся. Воно в середині", - зазначив Сеньків.