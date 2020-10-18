 Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який Ломаченко виграв | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який Ломаченко виграв

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Американець детально розібрав бій проти українця
Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який Ломаченко виграв
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - xsport.ua.

Українець Василь Ломаченко у бою за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі  не зумів розгадати Теофімо Лопеса.

Про це заявив батько і тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"З самого початку я говорив синові, щоб він не втрачав самовладання, не пропускав удари. Ми зробили свою штуку, яку називаємо пірамідою - це, коли є кут, ти можеш дотягнутися до суперника, але він до тебе - ні.

Коли я побачив, що у Ломаченка настали непрості часи, то зрозумів, що ми виграємо. Мені потрібно висловити повагу Ломаченка за те, що він тримав ці потужні удари на початку бою. Він хотів перемогти, але просто не зумів розгадати мого сина. Мій син сьогодні був найкращим хлопцем. Ми зробили те, що всі говорили, ми не можемо - перебоксував його. Я радий, що все, що я говорив стало реальністю.

Я не бачив жодного раунду, який Ломаченко виграв, тому що мій син бив сильніше. Ломаченко почав грати брудно - бити головою, це було багато разів. Я сказав синові, що він не може дозволяти цього, тому що бій завершиться через розсічення. Ломаченко розумів, що може виграти тільки нокаутом.

Я сказав синові, що потрібно бути жорсткіше, намагатися зберігати дистанцію, зберігати концентрацію, рухатися. Мій син - хороший боксер. Всі його 170 боїв в аматорах були боксом. Цей досвід нам у пригоді. Ми показали всьому світу, що мій син не просто панчер. Ми зробили так, що найкращий боксер світу виглядав нічим. Ми тут надовго, моєму синові тільки 23 роки, а він виграв вже чотири пояси", - сказав Лопес-старший. 

Раніше, Теофімо Лопес зумів здолати Василя Ломаченка і завоювати чемпіонські пояси за чотирма версіями.

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