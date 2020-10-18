 Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида

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Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) переміг  Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це заявив колишній чемпіон IBF Intercontinental в першій важкій вазі Анатолій Дудченко.

"Всі, хто розуміються на боксі, - Лома виграв бій! Продажні виродки. Ковальова з Вордом злили і Лому теж.

Хто радіє перемозі Лопеса, той один з тих, кому завжди допомагали! І вони просто фейк! Лома - чемп", - зазначив Дудченко.

Також українець супроводжував свій пост коментарем: "Боб Арум (промоутер Ломаченка - прим.) - гнида".

Нагадаємо, що Лопес переміг Ломаченко одноголосним рішенням суддів - 119-109,117-111, 116-112.

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