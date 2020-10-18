Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) переміг Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це заявив колишній чемпіон IBF Intercontinental в першій важкій вазі Анатолій Дудченко.

"Всі, хто розуміються на боксі, - Лома виграв бій! Продажні виродки. Ковальова з Вордом злили і Лому теж.

Хто радіє перемозі Лопеса, той один з тих, кому завжди допомагали! І вони просто фейк! Лома - чемп", - зазначив Дудченко.