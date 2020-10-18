Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида

Джерело - Чемпіон.
Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) переміг Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) у бою за звання абсолютного чемпіона світу.
Про це заявив колишній чемпіон IBF Intercontinental в першій важкій вазі Анатолій Дудченко.
"Всі, хто розуміються на боксі, - Лома виграв бій! Продажні виродки. Ковальова з Вордом злили і Лому теж.
Хто радіє перемозі Лопеса, той один з тих, кому завжди допомагали! І вони просто фейк! Лома - чемп", - зазначив Дудченко.
Також українець супроводжував свій пост коментарем: "Боб Арум (промоутер Ломаченка - прим.) - гнида".
Нагадаємо, що Лопес переміг Ломаченко одноголосним рішенням суддів - 119-109,117-111, 116-112.