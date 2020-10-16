Лопес - хороший боєць, на думку українця

Джерело - Morning Kombat.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко відчуває повагу до Теофімо Лопеса, як до чемпіона світу за версією IBF.

Про це він заявив порталу Morning Kombat.

"Я ніколи не замислювався про повагу до боксерів як до боксерів. Лопес - хороший боєць, чемпіон IBF. Звичайно, я поважаю Лопеса за те, що він чемпіон світу, і в суботу він принесе мій червоний пояс", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко не вважає бій проти Лопеса принциповим.

Раніше, Ломаченко зустрівся з Лопесом на фінальній пресконференції.