Салідо: Ломаченко перевершив всіх суперників, з якими я боксував

Джерело - ESPN.
Колишній суперник чемпіона WBC Franchise, WBA, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Орландо Салідо дуже хотів провести другий поєдинок з українцем.
Про це заявив сам Салідо.
"Ломаченко перевершив усіх суперників, з якими я боксував. Ніхто не хоче ділити з ним ринг, оскільки вони знають, який він складний і технічний боєць. Василь відмінно пересувається, у нього швидкі руки і ноги, він має величезний боксерським інтелектом.
Я дуже хотів провести другий бій, але його команда відмовилася платити. Я був готовий дати Ломаченко шанс помститися, але при цьому мені хотіло заробити грошей. Вони відмовилися", - зазначив Салідо.
Наразі Ломаченко готується до бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса. Поєдинок повинен відбутися в ніч з 17 на 18 жовтня.
Бій Салідо - Ломаченко відбувся в березні 2014 року і завершився перемогою Орландо роздільним рішенням суддів. Це єдиної поразки у професійній кар'єрі українця.
Раніше, Гарсія заявив, що інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса.