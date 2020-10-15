Салідо: Ломаченко перевершив всіх суперників, з якими я боксував

Колишній суперник чемпіона WBC Franchise, WBA, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Орландо Салідо дуже хотів провести другий поєдинок з українцем.

Про це заявив сам Салідо.

"Ломаченко перевершив усіх суперників, з якими я боксував. Ніхто не хоче ділити з ним ринг, оскільки вони знають, який він складний і технічний боєць. Василь відмінно пересувається, у нього швидкі руки і ноги, він має величезний боксерським інтелектом.

Я дуже хотів провести другий бій, але його команда відмовилася платити. Я був готовий дати Ломаченко шанс помститися, але при цьому мені хотіло заробити грошей. Вони відмовилися", - зазначив Салідо.