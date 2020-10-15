 Роберт Гарсія: Лопес стане суперзіркою, якщо переможе Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Роберт Гарсія: Лопес стане суперзіркою, якщо переможе Ломаченка

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Фахівець хоче побачити перемогу американця
Роберт Гарсія: Лопес стане суперзіркою, якщо переможе Ломаченка
#Гарсія, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - Robert García Unfiltered.

Перемога Теофімо Лопеса у бою з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком стане найгучнішою у цьому році.

Про це заявив тренер Роберт Гарсія.

"Це один з тих боїв, в яких я не стану вибирати переможця, виходячи з того, що це мій підопічний або що я бажаю комусь перемоги, адже один з бійців подобається мені більше.

Ломаченко тренувався в моєму залі, так що ми знайомі з ним. Це буде крутий бій, мені складно вибрати переможця. Але якби мене змусили зробити прогноз, я б сказав, що Лома переможе суддівським рішенням.

Але більше я б хотів побачити перемогу Лопеса. Чи не тому, що мені не подобається Лома, адже він все одно продовжить виступати на ТОП-рівні. Якщо він програє, то зможе знову стати чемпіоном. Ломаченко битиметься у другій напівлегкій вазі, і ніхто не зможе його перемогти. Він буде такий же суперзіркою, бійцем світового pound-for-pound.

Якщо переможе Теофімо, то він стане суперзіркою. Це буде найгучніша перемога в цьому році. Так що я буду радий побачити перемогу Лопеса", - розповів Гарсія.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада, США) в ніч з 17 на 18 жовтня. 

Раніше, Гарсія заявив, що інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса.

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