Девіс: Згоден заразитися коронавірусом, щоб зробити приємність глядачам

Боксер понад усе хоче провести бій з Крусом

Джерело - TMZ Sports.

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0-0, 22 KO) не боїться заразитися коронавірусом у поєдинку з чемпіоном WBA в напівлегкій вазі Лео Санта Крусом (37-1-1, 19 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Я говорю тільки за себе - я згоден навіть заразитися, щоб зробити приємність глядачам. Якщо я зрозумію, що захворів під час поєдинку, я не буду особливо переживати, знаючи, що це сталося не просто так", - сказав Девіс.

Раніше, Лопес заявив, що Ломаченко взагалі не знає англійської мової.