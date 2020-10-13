 Девіс: Згоден заразитися коронавірусом, щоб зробити приємність глядачам | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс: Згоден заразитися коронавірусом, щоб зробити приємність глядачам

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Боксер понад усе хоче провести бій з Крусом
Девіс: Згоден заразитися коронавірусом, щоб зробити приємність глядачам
#Девіс, #коронавірус

Джерело - TMZ Sports.

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0-0, 22 KO) не боїться заразитися коронавірусом у поєдинку з чемпіоном WBA в напівлегкій вазі Лео Санта Крусом (37-1-1, 19 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Я говорю тільки за себе - я згоден навіть заразитися, щоб зробити приємність глядачам. Якщо я зрозумію, що захворів під час поєдинку, я не буду особливо переживати, знаючи, що це сталося не просто так", - сказав Девіс.

Раніше, Лопес заявив, що Ломаченко взагалі не знає англійської мової.

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