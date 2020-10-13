Ломаченко пообіцяв провести проти Лопеса найкращий бій в кар'єрі

Український боксер Василь Ломаченко пообіцяв провести проти американця Теофімо Лопеса найкращий поєдинок у кар'єрі.

Про це розповів сам боксер.

"Так вже вийшло, що я ніколи раніше не показував свої навички на все 100%. Завжди щось заважало. У поєдинку з Хорхе Лінаресом я бився незважаючи на проблеми з плечем. У бою з Хосе Педрасою я провів перший поєдинок після операції. У сутичці з Ентоні Кроллою я зламав руку, але все одно його нокаутував. У мене багато перемог через відмову суперників. А тепер я готовий на 100%, повністю здоровий, ніщо не турбує. Хочу перемогти. Хочу, щоб саме цей бій став найкращим у моїй професійній кар'єрі. Запропоную йому все, що вмію. Думаю, бій вийде на диво", - сказав Ломаченко.