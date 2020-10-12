Лопес: Вболівальники ще не бачили мого реального потенціалу

Американець сподівається влаштувати для фанатів справжнє видовище в поєдинку з українцем

Джерело - Al Bernstein Unplugged.

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес в бою з українцем Василем Ломаченком фанати боксу покаже увесь свій талант.

Про це заявив сам боксер.

"Багато хто забуває, що мені тільки 23 роки. Якщо згадати, чого я хотів від життя в 16 років, то зараз багато чого змінилося як в емоційному, так і в фізичному плані. Я стаю більшим, у мене нарешті почала рости борода.

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Вболівальники ще не бачили мого реального потенціалу, адже я провів в профі-рингу всього три з половиною роки. Багато згадають бій з Річардом Ком, коли я нокаутував суперника у другому раунді. Але як я всього за шість хвилин можу показати все, на що здатний? Сподіваюся, що ми з Ломаченко зможемо влаштувати для фанатів видовище", - заявив Лопес.

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Нагадаємо, бій Лопеса з Ломаченком запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.