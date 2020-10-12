Арум: Ломаченко є найкращим боксером з часів раннього Алі

У чемпіона WBC Franchise, WBA, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка є благословення, якого немає більше ні в кого у світі.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Люди цього не пам'ятають, бо вони тоді ще не народилися, але коли Алі був на піку своєї форми, перед тими трьома з половиною роками, коли він не міг боксувати, він був неймовірно технічним боксером.

У нього був контроль дистанції, він рухався в рингу так, як ніхто до того ніколи не бачив. У Ломаченко є навички цього ж плану і ще більше. З технічної точки зору.

Ломаченко - найкращий боксер, якого я бачив з часів того раннього Алі. У нього є благословення, якого немає більше ні в кого у світі. І це його тренер, його батько.

Коли Ломаченко йде в бій, у нього є план гри, план того, як він буде мати справу з агресією опонента. Але не тільки це. Мейвезер теж це робив, він прекрасний спортсмен на захист, але на відміну від Мейвезера Ломаченко завжди шукає способи знищити суперника.

Він не хоче легкого бою і простого рішення суддів про перемогу. Він хоче виграти, знищивши суперника. І це робить його дуже привабливим для вболівальників", - зазначив Арум.