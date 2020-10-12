 Арум: Анатолій Ломаченко - найкращий тренер у світі | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Анатолій Ломаченко - найкращий тренер у світі

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Арум: Анатолій Ломаченко - найкращий тренер у світі
#Арум, #Ломаченко

Джерело - iSport.ua.

Тренер чемпіона WBC Franchise, WBA, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолії Ломаченко під час тренувань творить те, що стає зброєю.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Анатолій, як я вважаю, найкращий тренер у світі. Те, як він тренує Василя, ця дисципліна. Те, що вони роблять під час тренувань, це щось, чого ви, на жаль, не побачите в боксі. І це зброя.

Анатолій робить замітки з кожної тренувальної сесії, яку проходить Лома, щоб він міг потім звернутися до записів. Він відбувся професійний тренер. Я б тільки мріяв найняти його, щоб навчити тих інших хлопців.

Навчити тому, що повинен робити тренер, як він повинен вести себе, і які у нього повинні бути знання. Тому що він зробив би величезну послугу світу боксу, поділившись своїми знаннями. Знаннями з тими молодими хлопцями, які тепер намагаються тренувати боксерів.

Ви знаєте, він прекрасна людина. Він знає, як я поважаю його талант і все, що його стосується. Але він присвятив себе і хоче присвячувати себе своєму синові. І це дійсно фокус всього його уваги. Він не хоче розпорошуватися, розумієте? У нього була можливість тренувати Гвоздика, і він не захотів цього робити.

Знаю, що Усик їм дзвонить, бо Лома і Усик як брати, і він дзвонив до Анатолія за допомогою. З його допомогою Усик став чемпіоном в першій важкій вазі, Анатолій, думаю, робить виняток для Усика. Але у нього немає амбіцій тренувати когось, крім свого сина", - заявив Арум.

Раніше, Сепеда захотів вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес.

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