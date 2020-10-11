Василь Ломаченко нав'яже свій стиль ведденя бою Теофімо Лопесу.

Таку думку висловив Український боксер Тарас Біденко.

"У Лопеса немає шансів на перемогу в цьому бою. У бою Василь змусить відповісти за все, що Лопес наговорив і запитає по повній. Тільки вже без слів, а за допомогою кулаків. У цьому я впевнений на 100%", - заявив боксер.