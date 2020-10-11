Джерело - Трибуна.
Василь Ломаченко нав'яже свій стиль ведденя бою Теофімо Лопесу.
Таку думку висловив Український боксер Тарас Біденко.
"У Лопеса немає шансів на перемогу в цьому бою. У бою Василь змусить відповісти за все, що Лопес наговорив і запитає по повній. Тільки вже без слів, а за допомогою кулаків. У цьому я впевнений на 100%", - заявив боксер.
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"Василь, нав'яже свій стиль ведення Лопесу, а не навпаки. Вася зробить все в своїй манері і бій пройде по його класичним сценарієм", - сказав Біденко.
Раніше Бредлі дав пораду Лопесу на бій з Ломаченком.