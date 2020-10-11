На думку Теофімо, один удар може все змінити

Поєдинок між Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) та Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) може тривати 12 раундів.

Таку думку висловив Лопес напередодні бою.

"Я не думаю про нокаут. Я можу багато наговорити, зокрема, сказати, що нокаутую цього хлопця. Справа в тому, що я можу зробити багато заяв, але ви знаєте, як все відбувається в боксі. Один удар може все змінити", - заявив боксер

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"Звичайно, я буду рішуче налаштований, з огляду на той факт, що я можу потрясти суперника. Коли прийде час і я потрясу Ломаченко, я буду підтримувати темп і подивлюся, що можу зробити, щоб нанести йому ще більше шкоди. Якщо бій наблизиться до завершення, якщо він більше не зможе стояти на ногах, то, звісно, я скористаюся цією можливістю".

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