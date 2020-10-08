Ломаченко: Своїми словами Лопес створює тиск на самого себе

Чемпіон IBF Теофімо Лопес своїми заявами робить гірше тільки собі, створюючи додатковий тиск.

Про це заявив чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко.

"Я вже раніше казав, що якщо ти щось сказав, то повинен продемонструвати це в рингу. Так що я не знаю, як розцінити заяви Лопеса. Я думаю, що своїми словами він створює тиск на самого себе.

Якщо він це говорить, то повинен зробити, адже після нашого поєдинку його фанати можуть запитати: Ей, ти говорив, що закінчиш бій за три раунди. Що сталося?

Така кількість розмов перед боєм я чую вперше, але з Рігондо була схожа ситуація", - сказав Василь Ломаченко.