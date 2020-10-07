Джерело - Чемпіон.
Відбулося останнє зважування перед боєм чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (13-0, 7 КО) і Віорела Сіміона з Румунії (22-3, 9 КО).
Про це повідомляє пресслужба K2 Promotions.
Румунський боксер важить 60,5 кг. Максимально допустима вага для легкого дивізіону - 61,235 кг.
Берінчик з другої спроби показав вагу в 61,2 кг. Коли українець встав на ваги вперше, то вони показали 61,4 кг.
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Інтернаціональний чемпіон WBO Денис Берінчик @berinchyk та його суперник Віорел Сіміон зважилися перед титульним поєдинком. Вага Дениса - 61,2 кг, вага Віорела - 60,5 кг @💪🏻🥊🇺🇦🇹🇩🔥#зважування #weighin #взвешивание #berinchyk #berinchyksimion #denysberinchyk #берінчик #беринчик #денисберінчик #денисберинчик #гром #грім #бокс #wbo #чеботар #чеботарь #chebotar #k2promotions #k2pronotionsukraine #boxing #champion #ukraine #sport
Поєдинок відбудеться завтра, 8 жовтня, початок - о 21.30. На кону буде стояти пояс Берінчика.
Нагадаємо, медіапартнером заходу є сайт champion.com.ua.