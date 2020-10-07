Українець показав вагу 61,2 кг

Джерело - Чемпіон.

Відбулося останнє зважування перед боєм чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (13-0, 7 КО) і Віорела Сіміона з Румунії (22-3, 9 КО).

Про це повідомляє пресслужба K2 Promotions.

Румунський боксер важить 60,5 кг. Максимально допустима вага для легкого дивізіону - 61,235 кг.

Берінчик з другої спроби показав вагу в 61,2 кг. Коли українець встав на ваги вперше, то вони показали 61,4 кг.

Поєдинок відбудеться завтра, 8 жовтня, початок - о 21.30. На кону буде стояти пояс Берінчика.

Нагадаємо, медіапартнером заходу є сайт champion.com.ua.