Лопес: Ми з Ломаченком не пройдемо всю дистанцію, хтось ляже

Американський боксер Теофімо Лопес у бою проти українця Василя Ломаченка буде націлений на нокаут.

Про це заявив сам боксер.

"Ми не пройдемо всю дистанцію, хтось ляже. Цей хлопець буде чекати від нас потужних ударів, але він побачить зовсім інше.

Не можу дочекатися, коли нокаутую цього виродка. Я проливаю багато крові, поту і сліз, приношу багато жертв. Я провів 15 боїв і вже став чемпіоном світу. У моєму 16-му поєдинку я буду битися за всі пояси, за звання абсолютного чемпіона світу. Чорт забирай, це прекрасно", - сказав Лопес.