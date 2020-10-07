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Лопес: Ми з Ломаченком не пройдемо всю дистанцію, хтось ляже

Сьогодні 13:33 401 0
Американець поділився очікуваннями від бою проти українця Американський боксер націлений на нокаут
Лопес: Ми з Ломаченком не пройдемо всю дистанцію, хтось ляже
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - ESPN.

Американський боксер Теофімо Лопес у бою проти українця Василя Ломаченка буде націлений на нокаут.

Про це заявив сам боксер.

"Ми не пройдемо всю дистанцію, хтось ляже. Цей хлопець буде чекати від нас потужних ударів, але він побачить зовсім інше.

Не можу дочекатися, коли нокаутую цього виродка. Я проливаю багато крові, поту і сліз, приношу багато жертв. Я провів 15 боїв і вже став чемпіоном світу. У моєму 16-му поєдинку я буду битися за всі пояси, за звання абсолютного чемпіона світу. Чорт забирай, це прекрасно", - сказав Лопес.

Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.

Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.

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