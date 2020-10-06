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Арум: Бій Ломаченко – Лопес стане найбільшим поєдинком року

Сьогодні 23:25 399 0
Боб Арум прокоментував бій Ломаченко - Лопес
Арум: Бій Ломаченко – Лопес стане найбільшим поєдинком року
#Арум, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Поєдинок чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса і володаря титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка стане головною подією цього року в боксі.

Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Я вважаю, що це найбільший бій 2020 року. Уболівальники дуже довго його чекали і я хочу подякувати телеканал ESPN за те, він безкоштовно покаже цей поєдинок для всіх глядачів.

Люди, які люблять бокс і стежать за ним, чекають цього бою так само, як і я. Одне з нововведень, яке у нас з'явилося завдяки владі штату Невада - це можливість запросити 250 глядачів. Вони зможуть відвідати бій, слідуючи суворим правилам. Так що під час поєдинку публіка точно буде підбадьорювати бійців", - відзначив Арум.

Бій Лопес і Ломаченко відбудеться 17 жовтня.

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